"العربية": تجدد الاشتباكات جنوب العاصمة الليبية

ذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن اشتباكات مسلحة تجددت في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات الجيش الوطني الليبي، وميليشيات حكومة الوفاق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

يأتي هذا عقب مغادرة، قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، والوفد المرافق له، في ساعة مبكرة من اليوم، العاصمة الروسية موسكو، دون التوقيع على اتفاق لوقف النار في ليبيا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أجّل التوقيع على وثيقة استمرار الهدنة، فيما ذكر وزير الخارجية التركي، تشاويش أوغلو، أن حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء.

وقال مصدر عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، لـ"العربية.نت" إن حفتر سيشترط حلّ المليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، قبل التوقيع على اتفاق استمرار الهدنة بين قواته وقوّات حكومة الوفاق، اللذين يتنازعان منذ أشهر على العاصمة طرابلس.

ودعت مسودة الاتفاق الليبي الطرفين لوقف جميع الأعمال العسكرية الهجومية، مع تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط الاتصال بين الطرفين المتحاربين.​