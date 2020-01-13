المفوضية الأوروبية: أستراليا رفضت عرضًا أوروبيًا لمساعدتها ضد الحرائق

ستراسبورج - (د ب أ)

أكدت المفوضية الأوروبية، أن أستراليا رفضت، حتى إشعار آخر، عرضًا من الاتحاد الأوروبي، بإرسال رجال إطفاء أوروبيين إليها، لمساعدتها في مواجهة الحرائق الكارثية التي اندلعت في الغابات والآجام هناك، وذلك حسب المفوض الأوروبي، ماروش شيفوفيتش، اليوم الاثنين في البرلمان الأوروبي.

وأشار شيفوفيتش إلى أن الحكومة الأسترالية أعلنت تقديرها لهذا العرض، ولكنها أوضحت أنه ليست هناك حاجة في الوقت الحالي إلى مساعدة إضافية.

وحسب شيفوفيتش، فإن المفوضية عرضت على أستراليا حشد عدد من أفراد الدفاع المدني في إطار آلية الاتحاد الأوروبي للدفاع المدني، وإرسالهم إلى أستراليا، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمساعدة أستراليا.

وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، قد عرض على أستراليا مزيدا من الدعم ضد الحرائق.

وتنتشر حرائق الآجام في أستراليا منذ عدة أشهر، وخاصة في مناطق جنوب شرق القارة الصغيرة.

ورصد رجال الإطفاء اليوم الاثنين نحو 140 بقعة مشتعلة في ولايتي نيو ساوث ويلز و فكتوريا، وهما الولايتان الأكثر تضررا من الحرائق.

وفقا لآخر بيانات رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، فقد توفي 28 شخصا حتى الآن في أستراليا جراء الحراق.

وحسب التقديرات الحذرة للعلماء المختصين فقد قتلت ملايين الحيوانات في ولاية نيو ساوث ويلز وحدها.