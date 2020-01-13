الملكة إليزابيث: مناقشات بناءة خلال اللقاء الطارئ مع هاري

لندن - (د ب أ)

وصفت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، النقاشات التي أجرتها مع حفيدها، الأمير هاري 35 عامًا، و الدوقة ميجان 38 عامًا، خلال اللقاء الطارئ، اليوم الاثنين، في ساندرينجهام، شرقي إنجلترا، بأنها كانت "بناء جدا".

وقالت الملكة إنها تدعم هي والعائلة الملكية رغبة هاري وميجان في "توفير حياة جديدة كأسرة شابة"، مشيرة إلى أنه كان هناك توافق على أن تكون هناك "فترة انتقالية يقضي فيها دوق ودوقة ساسيكس (هاري و ميجان) وقتهما في كندا وبريطانيا".

وأشارت الملكة، عقب اللقاء الذي تم في مقرها الريفي شرق إنجلترا، إلى ضرورة أتَخاذ المزيد من القرارات بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة.

وانضمت ميجان للمقابلة عبر الهاتف من كندا.

شارك في المقابلة أيضا عدد من أبرز أفراد العائلة الملكية، على رأسهم شقيق هاري، وليام 37 عامًا، و ولي العهد، الأمير تشارلز 71 عامًا.

وكان الأمير هاري وزوجته ميجان ، قد أعلنا بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي عن خططهما بشأن تحقيق استقلال مالي لهما وتقسيم وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية.

كانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسائل إعلام بريطانية أخرى قد كشفت ، نقلا عن مصادر بالقصر الملكي البريطاني ، عن الاجتماع الذي عقدته الملكة اليوم الاثنين مع حفيدها في قصرها في ساندرينجهام شرقي انجلترا بشأن الأدوار المستقبلية لهاري وميجان.

وانتقد العديد من المراقبين الملكيين والصحف البريطانية إعلان هاري وميجان.

وتصاعدت حدة الانتقادات يوم الجمعة الماضي بعد أن أكد القصر أن الممثلة الأمريكية السابقة ميجان قد سافرت إلى كندا، حيث عاشت أثناء تصوير المسلسل الدرامي التلفزيوني الشهير "سوتس".

وأعلن الزوجان أنهما يعتزمان الحد من وصول الإعلام إليهما والانسحاب من نظام تناوبي للتغطية الإعلامية لأنشطة العائلة الملكية.

ويأتي الإعلان المفاجئ بعدما أدان الزوجان الملكيان التغطية المتطفلة وغير الدقيقة في الصحافة البريطانية والدولية، والانتقادات القاسية التي وجِهت إليهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبينها هجمات عنصرية ضد ميجان لأن والدتها سمراء.