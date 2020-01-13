مفاوضات السلام السودانية تنتظر أسبوعين حاسمين

الخرطوم - أ ش أ

عقدت سكرتارية لجنة الوساطة لمفاوضات السلام السودانية، التي تضم دولة جنوب السودان والأمم المتحدة و"يوناميد"، اجتماعا اليوم /الاثنين/ في جوبا، تناول تقييم سير مفاوضات السلام السودانية في مساراتها المختلفة.

وقال عضو فريق الوساطة ضيو مطوك - في تصريح صحفي - "إن الأسبوعين القادمين حاسمان في عملية السلام في السودان، لافتا إلى أن الاجتماع أجرى تقييما شاملا لما تم في المفاوضات خلال الفترة السابقة، وناقش عمل الوساطة خلال المرحلة القادمة".

وأضاف أن التفاوض يسير بصورة جيدة في مساراته المختلفة، مشيرا إلى التوصل لاتفاق نهائي في "مسار الوسط"، والتوقيع على اتفاق إطاري في "مسار دارفور"، وأن مسار المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، والشمال باتا على أعتاب التوقيع على الاتفاق الإطاري.

وأوضح مطوك أن الأسبوع الحالي سيشهد تقديم المواقف الأساسية في مسارات التفاوض المختلفة، وأن عملية التفاوض تسير بالصورة المطلوبة، حيث تعمل الوساطة على الوصول إلى اتفاق سلام شامل في السودان في الموعد المحدد منتصف فبراير المقبل.

وفي غضون ذلك، تواصلت اليوم في جوبا جلسات الحوار بين وفد الحكومة السودانية، برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي، ووفد "الحركة الشعبية" بقيادة مالك عقار، حول الاتفاق الإطاري المقدم من الحركة.. وتناول الاجتماع عددا من القضايا التي شملها الاتفاق والتركيز على قضية نظام الحكم.