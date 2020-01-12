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روسيا اليوم: حفتر والسراج يزوران روسيا قريبًا لبحث الأزمة الليبة

11:34 م الأحد 12 يناير 2020
روسيا اليوم: حفتر والسراج يزوران روسيا قريبًا لبحث الأزمة الليبة

المشير خليفة حفتر و فائز السراج

وكالات:
أفادت شبكة "روسيا اليوم"، نقلًا عن مسؤول روسي، بأن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، سيزوران العاصمة الروسية موسكو قريبًا، لمناقشة تسوية الأزمة الليبية مع القيادة الروسية.
وأكد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني اخترقت الهدنة التي أعلنت في وقت متأخر من يوم السبت.
فيما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، إسقاط طائرة مسيرة تركية، وهو ما اعتبرته خرقًا للهدنة.

خليفة حفتر فايز السراج روسيا أحداث ليبيا

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