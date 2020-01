"مناوشات لغوية" على تويتر بين ترامب وإيران بالفارسية

كتبت – إيمان محمود:

للمرة الأولى قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدام اللغة الفارسية في مخاطبة الشارع الإيراني، الذي خرج في مظاهرات منددة بإسقاط الحرس الثوري، للطائرة الأوكرانية والتسبب في مقتل جميع ركابها الـ167.

وكتب ترامبK عبر "توتير" مساء السبت في تغريدته: "إلى الشعب الإيراني الشجاع الذي عانى طويلًا: وقفت معكم منذ بداية رئاستي، ستواصل حكومتي الوقوف معكم. نحن نتابع احتجاجاتكم عن كثب، وشجاعتكم مصدر إلهام لنا".

وفي تغريدة ثانية كتبها اليوم الأحد بالفارسية أيضًا، حذر ترامب السلطات الإيرانية من انتهاك حقوق المحتجين، وطالبها بأن تسمح لمنظمات حقوق الإنسان بمراقبة الاحتجاجات، وتابع: "لا ينبغي لنا أن نرى القتل للمتظاهرين مرة أخرى أو أن يغلق الإنترنت… العالم يراقب".

وبعد ساعات، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، تغريدات ترامب باللغة الفارسية، ووجه ردًا باللغة الإنجليزية عليها، قائلاً: "اللغات القذرة ليس لها الحق في إهانة اللغة الفارسية".

وغرد موسوي عبر "تويتر" قائلاً: "الأيدي واللغات الملطخة بالتهديدات والعقوبات وإرهاب الأمة الإيرانية ليس لها الحق في إهانة اللغة الفارسية العريقة".

وأضاف قائلًا: "بالمناسبة، هل أنت حقًا مع ملايين الإيرانيين الذين قتلت بطلهم (بالإشارة إلى قاسم سليماني) أم أنك تقف ضدهم؟!".

Hands and tongues smeared with threatening, sanctioning and terrorizing the #Iranian nation, are not entitled to dishonor the ancient #Persian_language.

By the way, are you actually "standing by" millions of Iranians whose hero you just assassinated or "standing against" them?! https://t.co/sfmT0qLXJq pic.twitter.com/6IwJL1uYUh