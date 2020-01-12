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"مناوشات لغوية" على تويتر بين ترامب وإيران بالفارسية

11:25 م الأحد 12 يناير 2020
"مناوشات لغوية" على تويتر بين ترامب وإيران بالفارسية

دونالد ترامب

كتبت – إيمان محمود:

للمرة الأولى قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدام اللغة الفارسية في مخاطبة الشارع الإيراني، الذي خرج في مظاهرات منددة بإسقاط الحرس الثوري، للطائرة الأوكرانية والتسبب في مقتل جميع ركابها الـ167.

وكتب ترامبK عبر "توتير" مساء السبت في تغريدته: "إلى الشعب الإيراني الشجاع الذي عانى طويلًا: وقفت معكم منذ بداية رئاستي، ستواصل حكومتي الوقوف معكم. نحن نتابع احتجاجاتكم عن كثب، وشجاعتكم مصدر إلهام لنا".

وفي تغريدة ثانية كتبها اليوم الأحد بالفارسية أيضًا، حذر ترامب السلطات الإيرانية من انتهاك حقوق المحتجين، وطالبها بأن تسمح لمنظمات حقوق الإنسان بمراقبة الاحتجاجات، وتابع: "لا ينبغي لنا أن نرى القتل للمتظاهرين مرة أخرى أو أن يغلق الإنترنت… العالم يراقب".

وبعد ساعات، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، تغريدات ترامب باللغة الفارسية، ووجه ردًا باللغة الإنجليزية عليها، قائلاً: "اللغات القذرة ليس لها الحق في إهانة اللغة الفارسية".

وغرد موسوي عبر "تويتر" قائلاً: "الأيدي واللغات الملطخة بالتهديدات والعقوبات وإرهاب الأمة الإيرانية ليس لها الحق في إهانة اللغة الفارسية العريقة".

وأضاف قائلًا: "بالمناسبة، هل أنت حقًا مع ملايين الإيرانيين الذين قتلت بطلهم (بالإشارة إلى قاسم سليماني) أم أنك تقف ضدهم؟!".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن مسؤوليته الكاملة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، التي سقطت قرب مطار الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية، طهران، وتسببت بمقتل 167 شخصًا، معظمهم أجانب.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن قائد القوى الجوفضائية في الحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، أمس السبت، إن "موقع الدفاع الجوي الذي أصاب الطائرة الأوكرانية كان شخّص الطائرة (بالخطأ) على أنها صاروخ كروز، لذا؛ أطلق صاروخًا قصير المدى أصاب الطائرة التي اشتعلت النيران فيها ولم تنفجر حيث حاول الطيار الدوران والعودة بها إلى المطار إلا أنها انفجرت بعد ارتطامها بالأرض".

ويبدو أن هذه الرواية لم تكن كافية لإقناع الشعب الإيراني الذي خرج اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي في مظاهرات غاضبة ضد ما وصفوه بكذب المسؤولين، بعدما أنكرت السلطات في البداية إسقاط الطائرة قبل أن تعود للاعتراف بعد اتضاح الأدلة.

وطالب المتظاهرون باستقالة كبار المسؤولين وعلى رأسهم المرشد الأعلى لإيران، على خامنئي.

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