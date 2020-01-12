وزير الدفاع الأمريكي : أصبحنا أكثر أمنا بالقضاء على سليماني

واشنطن - أ ش أ

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، اليوم الأحد، إن أمريكا أصبحت أكثر أمنا بالقضاء على قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أسبر ـ في نبأ عاجل أوردته قناة "الحرة" الأمريكية: إن الرئيس دونالد ترامب لايزال مستعدا للحوار مع إيران بدون شروط مسبقة..موضحا أن واشنطن كان لديها معلومات تفيد بوجود نية لاستهداف السفارة الأمريكية في بغداد.

يشار إلى أن سليماني كان قد قتل في غارة أمريكية في الثالث من الشهر الجاري استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبومهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد في العراق.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".