روسيا وإيطاليا تبحثان تسوية الأزمة الليبية

موسكو - أ ش أ

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في اتصال هاتفي، الوضع في ليبيا.

وذكر بيان صدر عن الرئاسة الروسية (الكرملين) أوردته قناة "روسيا اليوم" أن الاتصال تناول تبادل آراء حول الوضع في ليبيا وجهود تسوية الأزمة الليبية.

وذكر الكرملين أنهما شددا على أهمية التزام كلا طرفي النزاع بوقف إطلاق النار المعلن اعتبارا من اليوم، معربين عن استعدادهما للمساهمة في التحضير لمؤتمر دولي حول ليبيا، يعقد في العاصمة الألمانية برلين.