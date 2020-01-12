خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من ملك البحرين

الرياض - أ ش أ

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، قام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، خلال استقبال الملك له اليوم.

ونقل الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير ملك البحرين، فيما حمّله العاهل السعودي تحياته وتقديره له.