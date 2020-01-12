الأناضول: اجتماع مغلق بين أردوغان والسراج في اسطنبول
03:35 م الأحد 12 يناير 2020
القاهرة- وكالات:
أفادت وكالة الأناضول بأن لقاء بدأ الأحد بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في مدينة اسطنبول.
وذكرت أن اللقاء المغلق يجري حاليًا بين أردوغان والسراج في قصر دولما بهتشة.
ولم يصدر حتى الآن بيان من الرئاسة التركية حول فحوى اللقاء المُغلق.
#أردوغان يلتقي #السراج، في قصر دولما بهتشة بـ #اسطنبول— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 12, 2020
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