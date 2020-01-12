ترامب يخاطب المتظاهرين الإيرانيين بـ"الفارسي": شجاعتكم تلهمني

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن شجاعة المتظاهرين الإيرانيين تلهمه، مؤكدًا مساندته لجموع المحتجين الذين خرجوا اليوم للاحتجاج على إسقاط الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية المنكوبة بالخطأ، ما أدى إلى مقتل 176 شخصًا من جنسيات مختلفة.

وكتب ترامب على تويتر "للشباب الإيراني الشجاع، أقف معكم من البداية ضد الجمهورية الإسلامية (إيران)، إدارتي تقف معكم، سنتابع جهودكم. شجاعتكم تلهمني".

فتحت طهران نيران الغضب على نفسها، بعد اعترافها أخيرًا بإسقاط الطائرة الأوكرانية، ما تسبب في مصرع 176 راكبًا من جنسيات مختلفة، قائلة إنه "خطأ غير مقصود"، إلا اعتذارها لم يكن شفيعًا لها لدى الشعب الإيراني الذي خرج للشوراع للتعبير عن غضبه من الخطأ الإيراني.

السبت، خرج الإيرانيون في عدة دول رافعين شعارات "الموت للولي الفقيه"، كما خرجت تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران، وقدّرت وكالة "فارس" الإيرانية عدد المحتجين بنحو 700 إلى ألف شخص.