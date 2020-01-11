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الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: استقرار العراق مهم

05:37 م السبت 11 يناير 2020
الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: استقرار العراق مهم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا - (د ب أ):

أجرى الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول حوارا مع تلفزيون بلومبرج تناول قضايا تتعلق بالنفط والعراق.

وقال بيرول إن استقرار العراق مهم للغاية، وذلك عقب اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية في ليلة الثالث من يناير الجاري الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية بالعاصمة العراقية بغداد.

ومن ناحية أخرى قالت الوكالة الدولية للطاقة إن أسعار النفط تراجعت وسط ضعف الطلب والإمدادات الملائمة.

وذكر بيرول أن الاقتصاد العالمي لا يمكنه تحمل بلوغ سعر النفط مئة دولار للبرميل.

وأضافت الوكالة أن تباطؤ النمو الاقتصادي يعرقل زيادة طلب الصين على النفط.

الوكالة الدولية للطاقة العراق فيينا النفط

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