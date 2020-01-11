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مسؤول بالاتحاد الأوروبي: غير متفائل بصمود الاتفاق النووي الإيراني

12:12 ص السبت 11 يناير 2020
مسؤول بالاتحاد الأوروبي: غير متفائل بصمود الاتفاق النووي الإيراني

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

أصر مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة، على أن التكتل يريد التمسك بالاتفاق النووي الإيراني المهدد لعام 2015 ، لكنه أقر بعد المحادثات بشأن أزمة الشرق الأوسط أنه قد لا يكون من الممكن القيام بذلك.

واعترف بوريل بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة، بأن جهود الاتحاد الأوروبي لتخفيف آثار العقوبات الأمريكية على إيران لم تنجح.

وقال بوريل: "ربما لا يمكننا تجنب أن يتم أخيرًا إلغاء" خطة العمل الشاملة المشتركة "(الاتفاق النووي الإيراني).

الاتحاد الأوروبي الاتفاق النووي الإيراني بروكسل العقوبات الأمريكية على إيران

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