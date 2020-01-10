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الاتحاد الأوروبي: الأوضاع في ليبيا تخرج عن السيطرة

09:05 م الجمعة 10 يناير 2020
الاتحاد الأوروبي: الأوضاع في ليبيا تخرج عن السيطرة

جوزيب بوريل

وكالات:

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الأوضاع في ليبيا تخرج عن السيطرة، مؤكدًا أهمية العمل على الحل السياسي ودعم مؤتمر برلين.

وأعرب في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع الوزراء الأوربيين، اليوم الجمعة عن أمله في توصل أطراف النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونظم أبناء الجالية الليبية في العاصمة الألمانية تظاهرة، اليوم الجمعة، أمام السفارة التركية في برلين نددوا فيها بتدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، ودعم المليشيات والإرهاب لتخريب البلاد.

وذكرت بوابة"أفريقيا الإخبارية" اليوم أن المتظاهرين رفعوا العلم الليبي ولافتات كتب عليها (أردوغان داعم المليشيات والإرهاب في ليبيا" و "ارحل يا أردوغان عن أرضنا" و"ندد بالتدخل التركي العسكري في ليبيا"، ورددوا هتافات تطالب بوقف التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وطالب منظمو التظاهرة الليبية من أمام السفارة التركية في برلين، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية والتصدي بقرارات صريحة وواضحة تمنع التدخل التركي العسكري في ليبيا ودعم أردوغان للمليشيات والإرهاب.

جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي أحداث ليبيا مؤتمر برلين

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