تركيا: وقف إطلاق النار في إدلب سينفذ اعتبارًا من الأحد

وكالات:

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، إنها اتفقت مع روسيا على أن وقف إطلاق النار سينفذ في إدلب بشمال غرب سوريا اعتبارًا من منتصف ليل الأحد المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وفر مئات الآلاف من المدنيين من العنف في محافظة إدلب صوب الحدود التركية في الأسابيع القليلة الماضية بعد تجدد القصف من جانب القوات الروسية والقوات الحكومية السورية.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الهجمات جوا وبرا ستتوقف بموجب وقف إطلاق النار الذي قالت إنه يستهدف منع موجة جديدة من المهاجرين وسقوط مزيد من الضحايا.