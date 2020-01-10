مقتل وإصابة 11 شخصا جراء انقلاب حافلة بباكستان
11:37 ص الجمعة 10 يناير 2020
إسلام أباد - أ ش أ
لقي شخصان حتفهما وأصيب تسعة آخرون إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم اليوم (الجمعة) في منطقة "لا سبيلا" بإقليم "بلوشستان" الباكستاني.وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة حيث كانت الحافلة في طريقها من مدينة "كراتشي" إلى مدينة "كويتا"، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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