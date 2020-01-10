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حريق هائل وسلسلة انفجارات بمصفاة للنفط شمال شرقي روسيا

10:36 ص الجمعة 10 يناير 2020
حريق هائل وسلسلة انفجارات بمصفاة للنفط شمال شرقي روسيا

تفجير - تعبيرية

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الروسية عن وقوع انفجارات ضخمة في مصفاة لتكرير النفط في مدينة أوختا بجمهورية كومي الواقعة في شمال شرقي البلاد.

وأفادت السلطات الروسية ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأن المصفاة التي شهدت الانفجارات تابعة لشركة لوك أويل الروسية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحريق لم ينتشر خارج منطقة المصفاة الواقعة شمال شرقي البلاد، دون أن تشير إلى السبب الرئيسي وراء هذه الانفجارات.

من جانبها، قالت خدمة الطوارئ الروسية إنها تمكنت من السيطرة على الحريق الضخم الذي امتد إلى مساحة تصل إلى آلاف الأمتار المربعة بشكل كامل، دون أن تشير إلى وقوع خسائر في الارواح جراء هذه الانفجارات التي تلت الحريق الهائل أو حجم الخسائر المادية التي خلفتها.

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انفجار روسيا مصفاة لتكرير النفط النفط جمهورية كومي

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