موقع سويدي يرصد رحلة الهروب المثيرة لـ كارلوس غُصن من اليابان إلى لبنان

وكالات:

نشر موقع "فلايت رادار 24"، المختص بتعقب حركة الطائرات، خط سير المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، من اليابان حتى وصل إلى لبنان.

وقال الموقع، بحسب ما نقل عنه موقع "العربية نت"، إن غصن اتخذ طائرة خاصة من اليابان، وحط في إسطنبول، وانتقل من هناك إلى لبنان، لافتًا إلى أنه تمكن من دخول البلاد عن طريق جواز سفر فرنسي.

وأضاف عملية خروج غصن من اليابان إلى لبنان، استمرت 14 ساعة تقريبًا بين القارات، وبدأت من طوكيو بالسيارة أو القطار إلى مطار "إيتامي" الدولي في مدينة "أوساكا" البعيدة 55 كيلومترًا عن العاصمة اليابانية، وفيه ركب طائرة رحلات خاصة، أقلعت الساعة 11.10 مساء الأحد الماضي بالتوقيت الياباني، وبرفقته من ساعده على الفرار إلى اسطنبول مباشرة.

رصد الموقع السويدي طائرة كارلوس غصن من أوساكا، لكامل رحلة الطائرة التابعة لشركة تركية ناشطة بتأمين طائرات لرحلات خاصة بناء على طلب، هي "إم إن جي جيت إيروسباس"، العاملة أيضاً بالصيانة والتدريب، فوصلت إلى اسطنبول الساعة 5.15 بعد ظهر الاثنين بالتوقيت التركي، أي بعد 12 ساعة طيران بلا توقف، حلقت خلالها كما قوس القزح فوق روسيا، ثم فوق البحر الأسود، لتنتهي مهمتها في مطار إسطنبول الدولي، إلا أن مهمة غصن لم تنته فيه، فقد كانت بانتظاره طائرة خاصة أخرى أقلعت بعد 40 دقيقة وطارت به وببعض من رافقوه من "أوساكا" إلى بيروت.

في تطور مفاجئ في قضية الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، الذي بنى أكبر تحالف في قطاع السيارات في العالم وأُوقف بشكل مفاجئ في اليابان قبل عام لارتكابه مخالفات مالية، أعلن كارلوس غصن الثلاثاء الماضي أنه موجود في لبنان، ما أثار صدمة من جديد بعد أن تمكن من مغادرة اليابان حيث كان يخضع للإقامة الجبرية، ليظهر في لبنان.

ليست هناك معلومات مؤكدة، لكن هناك تكهنات كثيرة أطلقتها وسائل إعلام منها أنه تم تهريبه داخل صندوق خاص بالمعدات الموسيقية عقب حفل موسيقى أقيم في المنطقة التي يسكنها. لكن مصدرا مقربا من غصن قال لفرانس برس نفى أنباء نقلتها قناة "أم تي في" اللبنانية عن هروبه مختبئاً داخل صندوق آلة موسيقية.

تقارير إعلامية منها صحيفة وول ستريت جورنال زعمت بأن غصن دخل إلى لبنان عبر تركيا، واستندت هذه التقارير الإعلامية على بيانات موقع "فلايت رادار 24" الخاص بمتابعة رحلات الطيران وقالت إن الموقع أظهر أن طائرة خاصة غادرت إسطنبول إلى لبنان مباشرة عقب وصول طائرة خاصة أوساكا باليابان إلى إسطنبول.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أن غصن "دخل إلى مطار بيروت قادماً من تركيا على متن طائرة خاصة". موقع CNN باللغة العربية نقل عن صحيفة "جورنال لي ايكو" الفرنسية أن رجل الأعمال اللبناني غادر اليابان إلى تركيا متخفيا وبجواز سفر مزور.

هروب غضن فأجا على ما يبدو حتى محامييه، فقد أكد أحدهم أن موكله وجه معروف جدا وليس هناك أي احتمال في أن يغادر اليابان دون أن يرصده أحد. أما محامي غصن جونيشيرو هيروناكا فقال "إنها مفاجأة تامة. إنني مذهول"، مؤكدا أنه لم يتلق أي اتصال من غصن، وعلم "من التلفزيون" أنه خرج من اليابان.