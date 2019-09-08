عمران خان يؤكد ضرورة التنسيق بين باكستان والصين لإحلال السلام

إسلام آباد - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، ضرورة التنسيق والتشاور بين باكستان والصين من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن تعزيز الشراكة التعاونية مع الصين يعد حجر الزاوية لسياسة باكستان الخارجية وأساس السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الباكستاني مع عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني "وانج يي" الذي يزور باكستان حالياً لحضور الحوار الثلاثي على مستوى وزراء الخارجية باكستان والصين وأفغانستان حول عملية السلام والذي عقد يوم أمس السبت برئاسة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني للوفد الصيني عن قلق بلاده بشأن خطوة الحكومة الهندية لإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، قائلاً إن قرار الحكومة الهندية حول كشمير يهدد السلام والاستقرار في المنطقة، وذكر أن الخطوة الهندية تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن كشمير.

وأشار عمران خان إلى الوضع الإنساني في الجانب الهندي من إقليم كشمير، موضحاً أن السلطات الهندية فرضت حظر التجوال على الكشميريين منذ 5 أغسطس وتمارس أبشع أساليب العنف والقمع بحق المدنيين والقيادات الكشميرية، وأعرب خان عن مخاوفه الشديدة بأن القمع الهندي المكثف يمكن أن يؤدي إلى مقتل الكشميريين الأبرياء وهو ما يجب منعه بأي ثمن.

من جانبه، نقل وزير الخارجية الصيني التمنيات الطيبية من قبل الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج إلى رئيس الوزراء الباكستاني وأكد أن العلاقات بين باكستان والصين وطيدة وغير قابلة للكسر.