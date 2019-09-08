مقتل وإصابة 30 شخصا في زلزال بقوة 5.4 درجة جنوب غربي الصين

بكين- أ ش أ:

لقي ما لا يقل عن شخص واحد مصرعه وأصيب 29 آخرون، بينهم اثنان في حالة حرجة، في زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني - في بيان اليوم الأحد- أن مركز الزلزال تم رصده على عمق 10 كيلومترات بمحافظة "وييوان" بمدينة "نيجيانغ" في مقاطعة سيتشوان الساعة 6:42 صباح اليوم (بالتوقيت المحلي لبكين)، فيما تسبب الزلزال كذلك في انهيار 17 منزلا وتضرر 215 آخرين.