  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك وبيراميدز قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    مقتل وإصابة 30 شخصا في زلزال بقوة 5.4 درجة جنوب غربي الصين

    08:32 ص الأحد 08 سبتمبر 2019
    مقتل وإصابة 30 شخصا في زلزال بقوة 5.4 درجة جنوب غربي الصين

    زلزال _ارشيفية

    بكين- أ ش أ:

    لقي ما لا يقل عن شخص واحد مصرعه وأصيب 29 آخرون، بينهم اثنان في حالة حرجة، في زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

    وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني - في بيان اليوم الأحد- أن مركز الزلزال تم رصده على عمق 10 كيلومترات بمحافظة "وييوان" بمدينة "نيجيانغ" في مقاطعة سيتشوان الساعة 6:42 صباح اليوم (بالتوقيت المحلي لبكين)، فيما تسبب الزلزال كذلك في انهيار 17 منزلا وتضرر 215 آخرين.

    هذا المحتوى من

    زلزال مقاطعة سيتشوان الصين

    الخبر التالى:

    مركز المصالحة الروسي يوزع طني مساعدات إنسانية في درعا السورية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان