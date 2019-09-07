بولتون: وكالة الطاقة الذرية تعتقد أن إيران تخفي مواد نووية

القاهرة – مصراوي:

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبلغت مجلس المحافظين لديها بأن إيران ربما تخفي مواد نووية، وذلك بحسب ما ذكره موقع "العربية نت".

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الجمعة، أن مديرها العام سيلتقي مسؤولين إيرانيين كبارا في إيران خلال نهاية الأسبوع.

وقالت الوكالة في بيان إن "المدير العام بالوكالة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا سيتوجه إلى طهران السبت للقاء مسؤولين إيرانيين كبار يوم الأحد الثامن من سبتمبر"، وذلك مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة حول الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة تندرج في إطار التواصل القائم بينها وإيران، مضيفة أن هذا الأمر يشمل عملية التحقق والمراقبة التي تقوم بها في إيران بموجب اتفاق فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

ووقع الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران ومجموعة الدول الست وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ونص على رفع قسم من العقوبات التي كانت تستهدف طهران مقابل التزامها بعدم حيازة سلاح نووي.