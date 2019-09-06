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    وزير الخارجية الأمريكي: تقليص إيران الإضافي لالتزاماتها النووية مرفوض

    07:10 م الجمعة 06 سبتمبر 2019
    وزير الخارجية الأمريكي: تقليص إيران الإضافي لالتزاماتها النووية مرفوض

    وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

    واشنطن - (أ ش أ):

    أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن تقليص إيران الإضافي لالتزاماتها النووية أمر غير مقبول ومرفوض.

    وقال بوميبو -في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية- "لقد أعلنت إيران أنها ستجري مزيدا من الأبحاث حول الأسلحة النووية، وسترفع أي قيود في هذا الشأن، هذا التصرف غير مقبول على الإطلاق".

    وأعلنت إيران، أمس الخميس، التخلي عن القيود في مجال البحث والتطوير النووي كجزء من خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

    كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن -الأربعاء الماضي - أن بلاده ستبدأ تطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرع تخصيب اليورانيوم وذلك اعتباراً من يوم الجمعة في إطار خطواتها التالية لتقليص التزاماتها النووية.

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