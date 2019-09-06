ميركل تصل إلى بكين وسط احتجاجات هونج كونج وتوترات تجارية

بكين - (د ب أ):

وصلت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل إلى بكين اليوم الجمعة في مستهل زيارة تستغرق ثلاثة أيام تركز على التجارة، وتأتي على وقع احتجاجات مناهضة للحكومة في هونج كونج.

وكان في استقبال ميركل بمراسم ترحيب عسكرية، رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشاينج في مراسم أقيمت في قاعة الشعب الكبرى. وجلست ميركل ومضيفها الصيني أثناء مراسم الاستقبال وذلك بعد أن تعرضت ميركل لنوبات ارتجاف متكررة خلال مراسم مماثلة في وقت سابق من العام الجاري. ووقف لي خلال النشيد الوطني الصيني.

ومن المقرر أن تشارك ميركل، التي تقود وفدا من رجال الأعمال، في وقت لاحق اليوم في محادثات اللجنة الاستشارية الاقتصادية الصينية الألمانية، وهي منصة لرجال الأعمال والسياسيين.

وستلتقي المستشارة الألمانية مع الرئيس الصيني شي جين بينج على العشاء قبل أن تواصل رحلتها إلى ووهان يوم السبت للقاء ممثلي شركات وطلاب من جامعة هواتشونج.

وتأتي الزيارة في وقت صعب للعلاقات بين ألمانيا والصين. وتتهم بكين برلين بالحمائية بسبب وضع التكنولوجيا الواردة من أكبر اقتصاد في آسيا تحت تدقيق.

وقبل أن تغادر إلى بكين، طلب قادة من الحركة الاحتجاجية في هونج كونج التي تظل تحتل العناوين الرئيسية للصحف الدولية وتضع بكين تحت ضغط، عقد لقاء مع ميركل أثناء زيارتها.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم ميركل، شتيفن زايبرت، إنها لا تخطط للقاء قادة الاحتجاج.

ودعت الحكومة الألمانية المتظاهرين إلى إيجاد فرصة للحوار مع بكين والبحث عن حل سلمي للنزاع.