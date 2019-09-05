السفارة الأمريكية باليمن: التحالف الدولي يعمل على إنهاء قدرات داعش

صنعاء - (أ ش أ)

باركت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم /الخميس/ انضمام اليمن إلى التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، مشيرة إلى أن التحالف يعمل على إنهاء قدرات تنظيم (داعش) الإرهابي في تمويل وتنفيذ الهجمات الإرهابية.

وأعربت السفارة الأمريكية في اليمن - في تغريدة نشرتها بصفحتها الرسمية على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية - عن تهانيها لليمن الذي أصبح العضو الحادي والثمانين في التحالف الدولي ضد (داعش).

وأشارت السفارة إلى أن الجميع في التحالف سيعمل معا لهزيمة (داعش) وإنهاء قدراتها على تمويل وتنفيذ الهجمات الإرهابية ونشر دعايتها السامة.

وأعلنت الحكومة اليمنية الشرعية - الشهر الماضي - انضمامها إلى التحالف الدولي ضد داعش، بعد خمس سنوات على إنشائه.