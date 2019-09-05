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    شركة خطوط جوية فرنسية تعلن تعليق جميع رحلاتها

    11:10 م الخميس 05 سبتمبر 2019
    شركة خطوط جوية فرنسية تعلن تعليق جميع رحلاتها

    طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية ايجل أزور

    باريس - (د ب أ)

    أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "ايجل أزور" التي تمر بوضع مضطرب اقتصاديا، اليوم الخميس، إلغاء جميع رحلاتها المقررة يوم السبت المقبل.

    وقالت الشركة مساء اليوم الخميس إن الوضع المالي لها وما نجم عنه من مشاكل إدارية لا يسمحان بتنظيم رحلاتها في أجل يتجاوز مساء غد الجمعة، مشيرة إلى أن تعويض الركاب المتضررين ليس مضمونا حتى الآن.

    وكانت محكمة تجارية في باريس أمرت بداية الأسبوع بفتح قضية رسمية للنظر في تعثر الشركة التي أفادت أنباء سابقة بأنها تعاني مشاكل في السيولة منذ عدة أشهر.

    ويجري الآن الوكيل المعين قضائيا عن الشركة بحثا عن جهات يمكنها الاستحواذ عليها.

    تأسست شركة الطيران التقليدية عام 1946 وتخصصت في تسيير رحلات إلى الجزائر وتمتلك إحدى عشرة طائرة.

    وكانت شركة الطيران الفرنسية "ايجل أزور" دخلت يوم الاثنين الماضي إدارة مرحلة وصفتها هيئة الطيران المدني الفرنسية بأنها شهور من مشاكل التدفق النقدي.

    شركة ايجل أزور فرنسا الخطوط الجوية الرحلات الجوية

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