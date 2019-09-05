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الرئيس اليمني: حذرنا من تدخلات إيران للسيطرة على الملاحة

08:30 م الخميس 05 سبتمبر 2019
الرئيس اليمني: حذرنا من تدخلات إيران للسيطرة على الملاحة

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

الرياض - (أ ش أ)

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم /الخميس/ إنه حذر سابقا من التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وسعيها للسيطرة على الملاحة وزعزعتها للأوضاع في مضيق هرمز وباب المندب، مؤكدا أن هذا "ما نشهده اليوم واقعاً معيشاً".

وأكد الرئيس اليمني - خلال لقاء في العاصمة السعودية (الرياض) مع ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لشؤون الشرق الأدنى، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - عمق العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة، خاصة في مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية بالمنطقة وتأمين الملاحة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وأضاف "سنظل دوماً دعاة سلام ونسلك كل السبل المؤدية إلى تحقيقه انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه وطننا وشعبنا وفي إطار الثوابت الوطنية والانتخابات الرئاسية والمرجعيات الثلاث".

بدوره، جدد المسؤول الأمريكي، دعم بلاده لليمن ووحدته وثوابته ودعم المرجعيات الثلاث وشرعية الرئيس هادي ومواجهة التطرف والإرهاب، كما ثمن التعاون الإيجابي والمثمر بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

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عبدربه منصور هادي الرياض مايك بومبيو إيران اليمن

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