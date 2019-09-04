البرلمان البريطاني يقر مبدئيًا مشروع قانون يمنع "بريكست" دون اتفاق

لندن - (أ ش أ)

أقر البرلمان البريطاني مبدئيًا مشروع قانون لإرجاء موعد "بريكست"، ويمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وذكرت قناة (سكاي) البريطانية، في نبأ عاجل اليوم الأربعاء، أن 329 نائبًا صوتوا لصالح مشروع القانون، في حين رفضه 300. ويمنح مشروع القانون مهلة للحكومة، حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي، يوافق عليه أعضاء البرلمان، أو للتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على الخروج من الاتحاد في الموعد المحدد دون اتفاق.

وفي حال فشل الحكومة في تحقيق أي من الأمرين بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون، يتعين على الحكومة تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وسيتعين على رئيس الحكومة مطالبة الاتحاد الأوروبي بمد أجل الخروج من الاتحاد حتى الحادي والثلاثين من يناير عام 2020.

وفي حال عرض الاتحاد الأوروبي على الحكومة البريطانية موعدًا مغايرًا لذلك الموعد، يتوجب على أعضاء البرلمان التصويت على موعد الخروج المقترح من الاتحاد بالموافقة أو الرفض خلال يومين.

وفي حال تصويت أعضاء البرلمان لصالح الخروج سواء باتفاق أو دون اتفاق، يمنح القانون رئيس الحكومة الحق في سحب أو تعديل طلب مدَّ أجل الخروج.