رئيس الوزراء الإيطالي يصل القصر الرئاسي لتقديم قائمة وزراء حكومته

روما - (د ب أ):

وصل رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي، للقصر الرئاسي لكي يقدم قائمة وزراء حكومته الجديدة للرئيس سيرجيو ماتاريلا.

وإذا وافق ماتاريلا على القائمة، سوف يعلن كونتي تشكيل حكومته بعد لقاء الرئيس. وسوف يتم إجراء مراسم أداء اليمين، ربما في وقت لاحق من اليوم.

وبعد ذلك سوف يتم تنصيب الحكومة رسميا، ولكن سوف تخضع لتصويت بالثقة في غرفتي البرلمان خلال الأيام المقبلة.