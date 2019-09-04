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    رئيس الوزراء الإيطالي يصل القصر الرئاسي لتقديم قائمة وزراء حكومته

    03:20 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    رئيس الوزراء الإيطالي يصل القصر الرئاسي لتقديم قائمة وزراء حكومته

    رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

    روما - (د ب أ):

    وصل رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي، للقصر الرئاسي لكي يقدم قائمة وزراء حكومته الجديدة للرئيس سيرجيو ماتاريلا.

    وإذا وافق ماتاريلا على القائمة، سوف يعلن كونتي تشكيل حكومته بعد لقاء الرئيس. وسوف يتم إجراء مراسم أداء اليمين، ربما في وقت لاحق من اليوم.

    وبعد ذلك سوف يتم تنصيب الحكومة رسميا، ولكن سوف تخضع لتصويت بالثقة في غرفتي البرلمان خلال الأيام المقبلة.

    جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي سيرجيو ماتاريلا

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