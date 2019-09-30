رئيس الوزراء السوداني: الخرطوم تضع الخطوات الأولى للعودة للمحيط الدولي

القاهرة – مصراوي:

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن بلاده تقدر الدعم الفرنسي للخرطوم، وأن ما حدث في السودان هو تغير عميق.

وأضاف حمدوك، في مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الخرطوم تضع الخطوات الأولى لعودتها للمحيط الدولي.

وعبر رئيس الوزراء السوداني، عن تقديره للدعم الفرنسي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتًا إلى أنه من أولويات الحكومة السودانية تحقيق السلام.

وأكد حمدوك، "أنه بدعم الأشقاء والأصدقاء نخطو الخطوات الأولى نحو السلام".

وبدأ رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، الأحد، زيارة إلى فرنسا، يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون؛ لبحث ديون السودان والتعاون بين البلدين.