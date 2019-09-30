الإمارات والاتحاد الأوروبي يؤكدان حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي

أبوظبي - أ ش أ

أكد وزير الدولة الإماراتي زكي أنور نسيبة، ضرورة مواصلة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات الثقافية بما يسهم في دعم علاقات التعاون الوثيقة على كل الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الاثنين، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى الإمارات أندريا ماتيو فونتانا بمناسبة توليه مهام عمله، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

من جانبه، أعرب السفير أندريا فونتانا عن سعادته بالعمل ممثلا للاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي واهتمامه بتعزيز أواصر الصداقة مع الدولة في المجالات الثقافية والدبلوماسية والسياسية.