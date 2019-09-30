روسيا تعلن السيطرة على جميع الحرائق في البلاد

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت هيئة الحماية الجوية للغابات في روسيا، اليوم الاثنين، إخماد جميع الحرائق في البلاد حيث قالت الهيئة في بيان: "الآن لا يوجد أي حريق في غابات روسيا".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان أصدرته الهيئة أنه تمن السيطرة على آخر حريق للغابات أمس.

وأعلن رئيس وكالة الغابات الفيدرالية الروسية بالنيابة، ميخائيل كلينوف، في وقت سابق، أن إجمالي مساحة حرائق الغابات لهذا العام وصلت حوالي 9 ملايين هكتار، الأمر الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض الأقاليم واستنفار القوات المسلحة الروسية.