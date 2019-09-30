مصرع 19 شخصا في حريق بمصنع شرقي الصين

بكين- (د ب أ):

أعلنت حكومة محلية في الصين، اليوم الاثنين، مصرع 19 شخصًا في حريق بمصنع في مقاطعة تشيجيانج شرقي الصين.

وتم إنقاذ 8 أشخاص، من بينهم 3 مصابين، في الحريق الذي اندلع بعد ظهر أول أمس السبت في مصنع "روكي ديلي نيسيستيس" في مقاطعة نينجهاي.

وقالت حكومة مقاطعة نينجهاي على موقع المدونات الصغيرة "ويبو" عبر الإنترنت إنه تم اخماد الحريق بعد 3 ساعات من اندلاعه.

وينتج المصنع منتجات مثل الأدوات المكتبية ومواد بلاستيكية ومنظفات، وفقًا لمعلومات التسجيل الخاصة به، وقالت الحكومة إنه لم تحدث أضرار بيئية بسبب الحريق.​