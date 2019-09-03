ألمانيا: محاكمة طالب هتف "المجد لهتلر" وهدد بقتل "كل المدرسين"

دوسلدورف - (د ب أ)

بدأت المحكمة الابتدائية في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء وقائع محاكمة طالب ثانوي بتهمة تهديد المدرسين بالقتل.

ويُعْتَقَد أن الطالب المتهم/18 عاما/ قال بصوت مسموع في مدرسة مُجَمَّعَة في مدينة مونهايم:" سأقتل كل المدرسين طعنا يا رجل".

وكان قد عُرِضَ فيلم في وقت سابق عن النازية في الفصل، وذكرت صحيفة الدعوى أن الطالب صاح عند مغادرته القاعة بالتحية النازية "المجد لهتلر".

وتجري محاكمة الطالب بتهمة تكدير السلم العام من خلال التهديد بارتكاب جرائم، وقد اعترف الطالب بالتفوه بالتحية النازية لكنه نفى صحة الاتهام الخاص بالتهديد بالقتل.

في المقابل، قالت معلمته إن التهديد جرى سماعه بشكل واضح وملحوظ مشيرة إلى أنها فوجئت بأن التهديد جاء من هذا التلميذ الذي كانت تعرفه حتى هذه اللحظة بوصفه طالبا ودودا.

وأضافت المعلمة أنها لم تتقدم ببلاغ لكن زميلة لها فعلت هذا، وفي أعقاب ذلك تحرت الشرطة عن الطالب وتحفظت عليه بعد مضي بضع ساعات على البلاغ.

ومن المنتظر أن يتم استئناف المحاكمة وستستمع المحكمة إلى أقولى شهود آخرين.