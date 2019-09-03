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    فريق أممي: الحوثيون استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي

    12:53 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    فريق أممي: الحوثيون استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي

    الحوثيين

    جنيف- (أ ش أ):

    أعلن فريق الخبراء المميزين الدوليين والإقليميين المكلف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برصد الانتهاكات في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

    ودعا الفريق - في تقريره الثاني الصادر في جنيف، الذي سيقدم إلى المجلس في دورته العادية في 10 سبتمبر الجارى - إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف التي ارتكبت ضد المدنيين وشكلت انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الساريين، وطالب فريق الخبراء الأطراف باتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين وضمان العدالة لجميع الضحايا.

    وطلب التقرير من جميع الدول والمنظمات الدولية، تعزيز كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي مستدام، خاصة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

    وحث تقرير الخبراء مجلس حقوق الإنسان على ضمان بقاء حالة حقوق الإنسان في اليمن على جدول أعمال المجلس من خلال تجديد ولاية فريق الخبراء.

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