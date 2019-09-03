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    أول يوم دراسة.. مقتل 8 تلاميذ في هجوم بمدرسة ابتدائية بالصين

    08:43 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    أول يوم دراسة.. مقتل 8 تلاميذ في هجوم بمدرسة ابتدائية بالصين

    إسعاف صيني

    بكين - (د ب ا):

    قالت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، إن 8 تلاميذ بمدرسة ابتدائية قتلوا في هجوم بوسط الصين، وذلك في أول يوم دراسي لهم.

    وأفادت صحيفة جلوبال تايمز بأن ثمانية تلاميذ لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران في هجوم على مدرسة شاويانجو في مدينة إنشي بإقليم خوبي.

    وألقت الشرطة القبض على مشتبه به. وذكرت الصحيفة أنه كان قد تم الإفراج عن المشتبه به العام الماضي عقب أن أمضى 8 أعوام في السجن بعد إدانته بمحاولة القتل.

    ولم تذكر السلطات المحلية كيفية تعرض الطلاب للهجوم. وقالت الحكومة المحلية إنها تقدم المساعدة النفسية لأسر الضحايا.

    ويشار إلى أن الهجمات التي تستهدف المدارس بالصين يتم تنفيذها باستخدام السكاكين أو المتفجرات يدوية الصنع، حيث أن الأسلحة النارية تخضع لقيود مشددة.

    الصين بكين هونج كونج
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