شكري يؤكد لنظيره البوروندي عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة

القاهرة - أ ش أ

أطلع وزيرالخارجية سامح شكري نظيره البوروندي ايزيكيال نيبيجيرا خلال لقائهما، اليوم السبت، في نيويورك على مُستجدات مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، معربا عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات حيث تم التأكيد على أهمية سير عملية التفاوض بحُسن نية بما يُساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف ويُراعي مصالح الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية البوروندي تفهم بلاده لموقف القاهرة وأهمية نهر النيل كمصدر وحيد لحياة الشعب المصري.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أعرب شُكري عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون التي تجمعها مع بوروندي وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، بما في ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات البوروندية من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وبدوره .. أعرب وزير الخارجية البوروندي عن تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة لبلاده سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدولية .. مُشيراً إلى دور الشركات المصرية في المساهمة في تنمية بوروندي..ومؤكدا على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر تجاه قضايا المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء بين الوزيرين تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المُشترك وسُبل تعزيز آليات العمل الأفريقي في مواجهة التحديات المشتركة لاسيما مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري.