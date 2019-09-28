هايتي تشهد أعمال عنف ونهب خلال مظاهرات مطالبة بتنحي الرئيس

بورت أو برينس – (أ ش أ):

شهدت عاصمة هايتي (إحدى بلدان البحر الكاريبي) أعمال عنف وعمليات نهب وسلب خلال الاحتجاجات التي تطالب بتنحي رئيس البلاد جوفينال مواسيه والحكومة في العاصمة "بورت أو برينس".

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن المحتجين قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة، مما دفعها لإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت - الأسبوع الماضي - بمقتل شخص في اشتباكات مع القوات الأمنية خلال الاحتجاجات التي تشهدها هايتي.