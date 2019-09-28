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    وزير الخارجية السوري يؤيد نقل مقر الأمم المتحدة من أمريكا إلى دولة أخرى

    07:54 ص السبت 28 سبتمبر 2019
    وزير الخارجية السوري يؤيد نقل مقر الأمم المتحدة من أمريكا إلى دولة أخرى

    وزير الخارجية السوري وليد المعلم

    نيويورك - (أ ش أ):

    أعلن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم أنه يؤيد فكرة نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى .

    وقال المعلم في تصريحات - نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - نحن نواجه صعوبات في الأمم المتحدة، انظروا إلى كل هذه الحواجز التي تحيط بالمكان ".

    وجاء تصريح المعلم تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حول ضرورة نقل مقر المنظمة الدولية إلى خارج الولايات المتحدة.

    وقال لافروف على خلفية منع الولايات المتحدة عددا من الدبلوماسيين الروس من دخول أراضيها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنضطر على ما يبدو لطرح مسألة مقر الأمم المتحدة عموما للنقاش"، مضيفا أن اقتراح الزعيم السوفيتي الراحل جوزيف ستالين إقامة مقر الأمم المتحدة في مدينة سوتشي جنوبي روسيا، كان مبادرة "صائبة وبعيدة النظر".

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