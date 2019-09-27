استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع قطاع غزة

القاهرة – مصراوي:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، عبر "فيس بوك"، استشهاد فلسطيني، متأثرا بإصابته الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال احتجاجات مسيرة العودة شرق القطاع.

وهذه هي الجمعة رقم 76 من مسيرات العودة وحملت هذا الأسبوع شعار (جمعة انتفاضة الأقصى والأسرى) بالتزامن مع الذكرى السنوية للانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في 28 سبتمبر 2000.

وانطلقت مسيرات العودة في 30 مارس 2018 للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما.

وجدد بيان صدر عن هيئة مسيرات العودة في ختام احتجاجات اليوم، التأكيد على "الاستمرار في مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي، حتى تحقيق جميع أهدافها، ومواصلة الجهود من أجل نقلها إلى جميع ساحات المواجهة في الوطن المحتل".

وحث البيان على أوسع مشاركة شعبية في فعاليات احتجاجات يوم الجمعة القادمة بعنوان "جمعة المصالحة خيار شعبنا" وذلك "تأكيداً على استعادة الوحدة لإحباط مخطط ضم الضفة الغربية والأغوار ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية".

من جهته دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في تصريحات للصحفيين في مخيم العودة شرق غزة، حركة فتح إلى الموافقة على مبادرة الفصائل التي تم إعلانها الأسبوع الماضي لتحقيق المصالحة الفلسطينية.