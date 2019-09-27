طلاب في الهند يتظاهرون من أجل تحرك أكبر لحماية المناخ

نيودلهي- (د ب أ):

خرج المئات من تلاميذ المدارس إلى الشوارع مرة أخرى في المدن والبلدات الهندية اليوم الجمعة في موجة جديدة من المسيرات والأحداث التي تطالب بتحرك الزعماء السياسيين فيما يتعلق بأزمة المناخ.

وتأتي أحدث موجة من الاحتجاجات استجابة لدعوة ناشطة المناخ السويدية المراهقة جريتا تونبرج للاحتجاجات الحاشدة.

وتغيب الطلاب في العاصمة الهندية عن الفصول الدراسية من أجل التجمع في فيجاي تشوك، وهو موقع في قلب المدينة بالقرب من المقر الدائم للحكومة لمطالبة الزعماء السياسيين بتحرك عاجل.

وكتب على لافتة كبيرة تمثل الكرة الأرضية باللون الأخضر والأزرق تحملها فتاة صغيرة: "أنت السبب في موتها، ويمكن أن تكون السبب في إنقاذها"، وهتفت مجموعة "تغير المناخ ليس كذبة، لن نترك كوكبنا يموت".

وطالب أحد الطلاب المتظاهرين باستخدام الطاقة النظيفة، وأعربت فتاة عن شعورها باليأس من الحكومات، فيما تناولت فتاة أخرى ما شهدته أحد مدن الهند من فيضانات قبل بضعة سنوات وعجز في المياه هذا العام، وقالت إن الأجيال القادمة ترغب في الحصول على المتعة التي حصل عليها كبار السن أو حتى التي حصلنا عليها.