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    ألمانيا تضبط 7 أشخاص على صلة بشبكة للإنترنت الخفي

    05:42 ص الجمعة 27 سبتمبر 2019
    ألمانيا تضبط 7 أشخاص على صلة بشبكة للإنترنت الخفي

    الشرطة الألمانية - أرشيفية

    ماينز- (د ب أ):

    ألقت السلطات الألمانية القبض على سبعة أشخاص مشتبه بهم وأغلقت خادما (سيرفر) للانترنت الخفي تمارس أنشطة مشبوهة، بعد مداهمة لمركز بيانات غير قانوني في غربي البلاد، حسبما ذكر المكتب الإقليمي لمكافحة الجريمة.

    وقال متحدث باسم المكتب أنه تم فصل الخادم عن شبكة الإنترنت وجرى التحفظ عليه.

    ويخضع المشتبه بهم، وهم عناصر في شبكة للجريمة الدولية، لتحقيق يتعلق بتهريب الأسلحة والمواد الإباحية وتجارة المخدرات.

    وقال متحدث باسم الشرطة "كل ما يمكن أن تتخيله موجود على الانترنت الخفي".

    يشار إلى أن الانترنت الخفي أو المظلم يعد جزءا مخفيا من شبكة الانترنت العالمية ويقول الخبراء إن هذا النوع نما في الآونة الأخيرة بشكل كبير. ولا يمكن تحديد المواقع عليه باستخدام محركات البحث المعروفة مثل جوجل وياهو.

    وشارك في عملية الدهم التي جرت الخميس مئات من الضباط والعملاء وجاءت بعد سنوات من المتابعة بالتعاون مع وكالات أخرى.

    ألمانيا الشرطة الألمانية الإنترنت الجرائم الإلكترونية

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