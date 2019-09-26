لبنان: أزمة وقود بعد إعلان المحطات الإضراب بسبب نقص "الدولار" (صور)

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القاهرة – مصراوي:

شهدت محطات الوقود في لبنان مساء اليوم الخميس زحاما شديدا بسبب الأنباء عن إضراب للمحطات المزودة للوقود، بسبب أزمة في نقص الدولار في البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن هناك زحاما في بعض المناطق أمام محطات الوقود، حيث تقف مجموعات من السيارات على جانبي الطريق في انتظار دورها بسبب التهافت على الحصول على الوقود، ما تسبب في أزمة سير كبيرة.

وجاء ذلك بعد إعلان نقابة أصحاب محطات المحروقات عن إضراب يبدأ مساء اليوم ويمتد حتى الجمعة، إلى حين التوصل لاتفاق مع الدولة بشأن مطالب خاصة بهم.

وأعلن رئيس النقابة في لبنان سامي البراكس الإضراب المفتوح للمحطات اعتبارا من مساء اليوم الخميس، وقال إن القرار اتخذ بالأكثرية.

وبحسب وسائل إعلام محلية في لبنان، شهدت العاصمة بيروت ازدحام كبير أمام محطات الوقود، فيما أغلقت عدد من المحطات أبوابها أمام السيارات.

نفس الأمر كان في مدينتي بعلبك وعكار، حيث عم الزحام الطرق بسبب الاكتظاظ أمام محطات البنزين.

كما شهدت منطقة البترون زحاما وسط توجه اللبنانيين لملء خزانات سياراتهم خوفا من انقطاع البنزين نتيجة الاضراب المفتوح.

وتنامت أنباء عن قطع طرق في مناطق مختلفة بالعاصمة، لكن السلطات المرورية أكدت بحسب الوكالة الوطنية للإعلام أن "زحمة السير في بعض المناطق سببها تهافت المواطنين على محطات الوقود إثر إعلان نقيب أصحاب محطات الوقود سامي البراكس الاضراب المفتوح ابتداء من الليلة".

ونفت السلطات "ما يتم تداوله من معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قطع طرقات في بيروت والأشرفية والكولا وكورنيش المزرعة والزلقا، للمطالبة بإسقاط الحكومة".

من جانبه أصدر "تجمع الشركات المستوردة للنفط" في لبنان بيانا أكدت فيه أن يوم غد الجمعة سيكون يوم توزيع عادي للمحروقات.

وصرح نقيب "أصحاب الصهاريج" ابراهيم السرعيني وممثل موزعي المحروقات فادي أو شقرا في بيان مشترك، نقلته وسائل محلية لبنانية أنه "رغم الخسائر التي يتحملها أصحاب المحطات والقطاع برمته، فإن نقابة الصهاريج والشركات المستوردة للنفط وموزعي المحروقات يتواصلون مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي يعالج هذا الأمر، وسيكون لنا لقاء قريب معه للحصول النتائج. لذلك، نرجو من الجميع انتظار نتائج هذه اللقاءات، ولسنا معنيين بالإضراب غدا".

وجاء في البيان: "بناء على الاجتماع الذي عقد اليوم بين وفد الشركات المستوردة للنفط، واللجنة المكلفة من حاكم مصرف لبنان متابعة الآلية التي ستوضع بالنسبة إلى تغطية الاعتمادات لشراء المحروقات من الخارج، والاجتماع الذي دعا اليه غدا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تؤكد الشركات ان يوم غد الجمعة هو يوم عمل طبيعي، وسيتم تسليم كل المشتقات النفطية (بنزين، ديزل اويل، غاز سائل بوتان وبروبان)".

لكن على الرغم من تلك المحاولات للتهدئة تشهد المدن اللبنانية زحاما شديدا بسبب التهافت على المحطات للحصول على الوقود قبل الإضراب المرتقب غدا.

ويعاني قطاع الوقود في لبنان بسبب سعر صرف الدولار، وذلك في وقت تطلب شركات البترول الحصول على أموالها بالدولار الأمريكي، فيما يدفع المواطنين ثمن الوقود في المحطات بالليرة اللبنانية.