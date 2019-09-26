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    ترامب يسخر من "الديمقراطيين" بعد تسريب مكالمته مع رئيس أوكرانيا

    08:45 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    ترامب يسخر من "الديمقراطيين" بعد تسريب مكالمته مع رئيس أوكرانيا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (أ ش أ)

    اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الخميس/ الديمقراطيين في بلاده بـ "نسج القصص"، قائلاً إنهم يعلمون أنهم سوف يخسرون الانتخابات.

    ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم عن ترامب قوله - في تصريح صحفي - إن رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، وطاقمه "ينسجون القصص"، وذلك في إشارة إلى التطورات الأخيرة بشأن مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي.

    وبرر الرئيس الأمريكي تصرفات الديمقراطيين بأنهم "سيخسرون الانتخابات، هم يعرفون، وهذا هو السبب لما يقومون به".

    ووصف ترامب ما يقوم به الديمقراطيون بأنه "وصمة عار، لا ينبغي السماح بها"، داعياً إلى إيقاف هذه المساعي.

    وكان الرئيس الأمريكي قد أكد - في وقت سابق لنظيره الأوكراني - مواصلة تقديم الدعم العسكري لبلاده، وذلك بعد بروز أزمة بين واشنطن وكييف على خلفية نشر البيت الأبيض نص محتوى مكالمة هاتفية جرت بين ترامب وزيلينكسي في شهر يوليو الماضي، ويُعتقد أن ترامب مارس خلالها ضغطا على زيلنسكي لحثه على فتح تحقيق بشأن نجل منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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