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    بيلوسي تتهم البيت الأبيض بالتستر على مكالمة ترامب ورئيس أوكرانيا

    07:48 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    بيلوسي تتهم البيت الأبيض بالتستر على مكالمة ترامب ورئيس أوكرانيا

    رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي

    واشنطن - (د ب أ)

    اتهمت نانسي بيلوسي ، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي ورئيسة المجلس، البيت الأبيض اليوم الخميس ، بمحاولة التستر على المكالمة الهاتفية محل الجدل بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

    وقالت بيلوسي ردا على سؤال حول سلوك البيت الأبيض في مضمون شكوى مسرب المكالمة "هناك أفعال تعد تسترا".

    وانتقدت بيلوسي ترامب بأنه "خان يمين منصبه، والأمن القومي ، ونزاهة انتخاباتنا".

    وأضافت بيلوسي أن النص الذي أعاد البيت الأبيض ترتيبه والذي صدر هذا الأسبوع لا يعفي الرئيس: "وإذا كان الرئيس يعتقد أن هذا يثبت براءته، فإن هذا يوضح فقط بشكل أكبر أنه لا يفهم الصواب من الخطأ".

    نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة البيت الأبيض دونالد ترامب أوكرانيا

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