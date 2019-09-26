روسيا تشكك في الولايات المتحدة كمضيف لمقر للأمم المتحدة

موسكو - (د ب أ):

انتهكت الولايات المتحدة التزاماتها المتعلقة بتوفير وصول دون عوائق إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك من خلال عدم إصدار تأشيرات لأعضاء وفد روسيا، حسبما نقلت صحيفة "كوميرسانت" عن مقابلة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس أن لافروف قال في المقابلة: "الآن، يبدو أنه من الضروري التساؤل حول الإجراء الذي يجب اتخاذه بشأن مقر الأمم المتحدة".

كما لم تصدر الولايات المتحدة تأشيرة لروسي كان من المقرر أن يحضر محادثات حول نزع السلاح هناك في وقت سابق من هذا العام.

واستدعت روسيا أمس الأول الثلاثاء السفير الأمريكي لدى موسكو بعد عدم تسلم أعضاء وفد لافروف التأشيرات اللازمة للسفر من أجل حضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.