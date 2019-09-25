ضبط 5 قطع أثرية مهربة للكويت.. والتنسيق جار لإعادتها إلى مصر

وكالات:

تمكنت السلطات الكويتية من ضبط 5 قطع آثار مصرية مهربة في الشحن الجوي، بمطار الكويت الدولي، أمس الثلاثاء.

وأوضحت صحيفة "القبس" الكويتية، أن مهربي الآثار يهتمون بشكل خاص بالآثار الفرعونية المصرية، نظرًا لتعاظم الطلب عليها في الخليج.

وكشفت مصادر لـ"القبس"، أن ضبطية أمس تمثلت في العثورعلى 5 تماثيل فرعونية هي الثانية من نوعها خلال العام الحالي، بعدما سبقتها محاولة تهريب تابوت فرعوني ضخم داخل الكويت، في شحنة بريدية قادمة من مطار مصري.

وأكدت المصادر أن قضية تهريب الآثار الفرعونية أحيلت إلى الجهات المختصة في الكويت لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة الآثار إلى مصر.

ووفق تقرير المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فإن الآثار المهربة هي أولاً جزء من تمثال "آمون رع"، وهو منحوت من حجر أسود صلب بطول 54 سم، وعرض أسفل الذقن يقدر بـ 25.5 سم، والقطعة الثانية هي جزء من تمثال الملك "أمنحوتب الثالث"، وهو يرتدي غطاء الرأس الملكي التقليدي، أما القطعة الثالثة فهي جزء من تمثال سيدة وهي ترتدي شعرًا مستعارًا، والقطعة الرابعة فهي تمثال حورس على الهيئة الأوزبرية، أما القطعة الخامسة فكانت عبارة عن بلاطة من البازلت المنقوش.

ورجحت المصادر أن يكون مهربو الآثار المقيمون في مصر، وتحديدًا مدينة الأقصر التي تحوي ثلث آثار العالم، قد نسقوا مع أشخاص يقيمون في الكويت، وذلك لبيع التماثيل عقب إخراجها من الشحن الجوي.

وبحسب الصحيفة الكويتية، كشفت ضبطية الآثار الفرعونية في الشحن الجوي بمطار الكويت الدولي، أمس، عن تنامي تجارة الآثار في الكويت، بشكل أكبر من المخدرات.