الرئيس السيسي يشارك في أعمال "قمة التنمية المستدامة " بمقر الأمم المتحدة

نيويورك- أ ش أ:

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، في أعمال قمة "التنمية المستدامة " التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في "نيويورك" بعنوان: "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي سيلقي بيان مصر ، الذى يتضمن رؤية مصر بالنسبة لمحاور التحرك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي.​