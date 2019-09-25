  • عاجل:صمود مؤقت.. لماذا ارتفعت مؤشرات البورصة اليوم بعد خسائر حادة؟

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك الطقس سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب هجوم أرامكو السعودية

    الرئيس السيسي يشارك في أعمال "قمة التنمية المستدامة " بمقر الأمم المتحدة

    04:31 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    الرئيس السيسي يشارك في أعمال "قمة التنمية المستدامة " بمقر الأمم المتحدة

    الرئيس عبدالفتاح السيسى

    نيويورك- أ ش أ:

    يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، في أعمال قمة "التنمية المستدامة " التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في "نيويورك" بعنوان: "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

    وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي سيلقي بيان مصر ، الذى يتضمن رؤية مصر بالنسبة لمحاور التحرك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي.​

    هذا المحتوى من

    السيسي قمة التنمية المستدامة الأمم المتحدة

    الخبر التالى:

    رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص بلاده على الأمن والاستقرار في السعودية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان