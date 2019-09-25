الرئيس السيسي يشارك في أعمال "قمة التنمية المستدامة " بمقر الأمم المتحدة
04:31 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
نيويورك- أ ش أ:
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، في أعمال قمة "التنمية المستدامة " التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في "نيويورك" بعنوان: "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي سيلقي بيان مصر ، الذى يتضمن رؤية مصر بالنسبة لمحاور التحرك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي.
هذا المحتوى من
-
302
-
198
-
161
-
146
-
85
-
81
-
74
-
71
-
60
-
57