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    رئيس وزراء باكستان يتوسط لتهدئة التوترات بين أمريكا وإيران

    09:14 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    رئيس وزراء باكستان يتوسط لتهدئة التوترات بين أمريكا وإيران

    رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

    إسلام آباد - أ ش أ:

    قال رئيس وزراء باكستان عمران خان إنه يبذل جهودًا لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، أملا في ألا يتأجج الموقف ليصبح صراعا.

    وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية أن خان التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقبل ذلك توجه رئيس وزارء باكستان إلى المملكة العربية السعودية حيث التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي اقترح الأمر نفسه.

    وأضاف خان أن "الرئيس الأمريكي سألني ما إذا كان يمكن تهدئة الوضع وربما التوصل إلى اتفاق آخر. ونقلت هذا (إلى الرئيس الإيراني) ونعم، نحن نبذل قصارى جهدنا. ولا يزال الأمر مستمرا، لذا لا يمكنني البوح بأكثر من ذلك".

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    عمران خان باكستان أمريكا إيران دونالد ترامب حسن روحاني الأمم المتحدة

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