ترامب: قضاء العراق على داعش "إنجاز كبير"

نيويورك - أ ش أ"

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في العراق انجاز كبير.

جاء ذلك خلال مباحثات الرئيس ترامب مع الرئيس العراقي برهم صالح على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال الرئيس الأمريكي خلال اللقاء إن العلاقات مع العراق طويلة وجيدة.

بدوره، قال الرئيس العراقي إن بلاده هى المسؤولة عن حماية أراضيها وسيادتها.

وأضاف أن العراق حقق انتصارات عظيمة على الاٍرهاب ونحن بصدد إعادة الإعمار.

وقد أعلنت الرئاسة العراقية أن الرئيس برهم صالح التقى بالرئيس الأمريكي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك.