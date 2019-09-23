بيان ثلاثي من بريطانيا وفرنسا وألمانيا: إيران وراء هجوم أرامكو

القاهرة – مصراوي:

أصدرت دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الإثنين، بيانا مشتركا أشارت فيه إلى أن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية، تقف وراءه إيران، وذلك بحسب وكالة فرانس برس.

كما أضاف البيان أن الهجوم الذي تم بطائرات مسيرة وصواريخ من طراز كروز، يظهر الحاجة للدبلوماسية لتهدئة التوتر بمشاركة كل الأطراف.

في البيان أيضًا طالب قادة الدول الثلاث إيران بضرورة الابتعاد عن التصعيد في المنطقة.

وأعلن الحوثيون مسئوليتهم عن الهجوم، لكن المملكة العربية السعودية أكدت أن الاستهداف تم من شمال البلاد لا من الجنوب حيث يتمركز الحوثيون في اليمن.

وأشارت المملكة إلى أن الهجوم لو تم من الأراضي الإيرانية، فإن الرياض سوف تعتبره عمل حربي من جانب طهران.